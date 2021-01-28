Флик не думает об уходе из «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик не собирается покидать мюнхенский клуб, сообщает Sport1.

По данным источника, немец не планирует оставлять свой пост из-за разногласий со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Их мнения по поводу развития команды не совпадают.

27 января сообщалось, что 55-летний специалист покинет клуб из-за ухода председателя правления Карла-Хайнце Румменигге. Помимо этого, у тренера конфликт со спортивным директором Хассаном Салихамиджичем. Предполагается, что Флик станет преемником Йоахима Лева в сборной Германии.