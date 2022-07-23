Защитник «Шальке» Кабак перешел в «Хоффенхайм»

«Шальке» объявил о переходе защитника Озана Кабака в «Хоффенхайм».

22-летний турок подписал контракт с новым клубом на 4 года.

Сумма трансфера не уточняется. По данным портала Tranfermarkt.com, покупка игрока обошлась «Хоффенхайму» в 5 миллионов евро.

Кабак выступал за «Шальке» с июля 2019 года. В прошлом сезоне он играл за «Норвич» на правах аренды. Футболист принял участие в 11 матчах команды, не отличился результативными действиями и заработал 2 желтых карточки.