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Сегодня, 12:40

Защитник «Шальке» Кабак перешел в «Хоффенхайм»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Шальке» объявил о переходе защитника Озана Кабака в «Хоффенхайм».

22-летний турок подписал контракт с новым клубом на 4 года.

Сумма трансфера не уточняется. По данным портала Tranfermarkt.com, покупка игрока обошлась «Хоффенхайму» в 5 миллионов евро.

Кабак выступал за «Шальке» с июля 2019 года. В прошлом сезоне он играл за «Норвич» на правах аренды. Футболист принял участие в 11 матчах команды, не отличился результативными действиями и заработал 2 желтых карточки.

Источник: https://schalke04.de/personal/ozan-kabak-hoffenheim/

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