Садьо Мане назвал Кубок Африки главным трофеем в своей карьере

Новичок «Баварии» и форвард сборной Сенегала Садио Мане назвал главный трофей в своей карьере.

«Победа в Кубке Африки стала главным трофеем, который я когда-либо выигрывал в своей жизни. Еще более особенным его сделало то, что моя страна никогда раньше его не выигрывала», — цитирует Мане BBC Sport.

30-летний сенегалец 1 июля перешел из «Ливерпуля» в «Баварию» за 32 миллиона евро. Он подписал трехлетний контракт.

В феврале 2022 года в составе сборной Сенегала Мане стал победителем Кубка африканских наций. Он забил победный пенальти.