Полузащитник «Баварии» Толиссо попал в сферу интересов «Реала

Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо намерен покинуть команду. Игрок находится в сфере интересов «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

27-летний француз не хочет продлевать контракт с мюнхенским клубом и может уйти летом на правах свободного агента

Его трансферная стоимость — 15 миллионов евро. В этом сезоне он провел 7 игр в бундеслиге, отметившись 1 голевой передачей.