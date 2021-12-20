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Полузащитник «Баварии» Толиссо попал в сферу интересов «Реала

15:19
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Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо намерен покинуть команду. Игрок находится в сфере интересов «Реала», сообщает Mundo Deportivo.

27-летний француз не хочет продлевать контракт с мюнхенским клубом и может уйти летом на правах свободного агента

Его трансферная стоимость — 15 миллионов евро. В этом сезоне он провел 7 игр в бундеслиге, отметившись 1 голевой передачей.

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Иван Шитик все материалы автора

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