Полузащитник «Баварии» Толиссо попал в сферу интересов «Реала
15:19
Полузащитник «Баварии» Корантен Толиссо намерен покинуть команду. Игрок находится в сфере интересов «Реала», сообщает Mundo Deportivo.
27-летний француз не хочет продлевать контракт с мюнхенским клубом и может уйти летом на правах свободного агента
Его трансферная стоимость — 15 миллионов евро. В этом сезоне он провел 7 игр в бундеслиге, отметившись 1 голевой передачей.
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