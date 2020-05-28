Чемпионат Германии, 29-й тур: трансляции всех матчей
В пятницу, 29 мая, стартует 29-й тур чемпионата Германии. Лидер чемпионата «Бавария» на своем поле примет «Фортуну», а идущая второй дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Падерборном».
Пятница, 29 мая
«Фрайбург» — «Байер»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 21.30
Суббота, 30 мая
«Вольфсбург» — «Айнтрахт»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Герта» — «Аугсбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Майнц» — «Хоффенхайм»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Шальке» — «Вердер»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Бавария» — «Фортуна»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.30
Воскресенье, 31 мая
«Боруссия» М — «Унион»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30
«Падерборн» — «Боруссия» Д
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00
Понедельник, 1 июня
«Кельн» — «Лейпциг»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 21.30
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