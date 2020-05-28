Чемпионат Германии, 29-й тур: трансляции всех матчей

В пятницу, 29 мая, стартует 29-й тур чемпионата Германии. Лидер чемпионата «Бавария» на своем поле примет «Фортуну», а идущая второй дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Падерборном».

Пятница, 29 мая

«Фрайбург» — «Байер»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 21.30

Суббота, 30 мая

«Вольфсбург» — «Айнтрахт»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Герта» — «Аугсбург»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Майнц» — «Хоффенхайм»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Шальке» — «Вердер»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Бавария» — «Фортуна»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.30

Воскресенье, 31 мая

«Боруссия» М — «Унион»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

«Падерборн» — «Боруссия» Д

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Понедельник, 1 июня

«Кельн» — «Лейпциг»

Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 21.30

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