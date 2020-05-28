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Новости   //    Футбол   //    Германия

Чемпионат Германии, 29-й тур: трансляции всех матчей

10:30
Лидер бундеслиги «Бавария» в 29-м туре чемпионата сыграет с «Фортуной». Фото twitter.com/FCBayern
Лидер бундеслиги «Бавария» в 29-м туре чемпионата сыграет с «Фортуной». Фото twitter.com/FCBayern

В пятницу, 29 мая, стартует 29-й тур чемпионата Германии. Лидер чемпионата «Бавария» на своем поле примет «Фортуну», а идущая второй дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Падерборном».

Пятница, 29 мая

«Фрайбург» — «Байер»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 21.30

Фрайбург — Байер

Суббота, 30 мая

«Вольфсбург» — «Айнтрахт»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Вольфсбург — Айнтрахт Ф

«Герта» — «Аугсбург»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Герта — Аугсбург

«Майнц» — «Хоффенхайм»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Майнц — Хоффенхайм

«Шальке» — «Вердер»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Шальке-04 — Вердер

«Бавария» — «Фортуна»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.30

Бавария — Фортуна Д

Воскресенье, 31 мая

«Боруссия» М — «Унион»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 16.30

Боруссия М — Унион Б

«Падерборн» — «Боруссия» Д
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 19.00

Падерборн — Боруссия Д

Понедельник, 1 июня

«Кельн» — «Лейпциг»
Видеотрансляция игры на сайте Матч ТВ — 21.30

Кельн — РБ Лейпциг

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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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