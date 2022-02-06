Вратарь «Байера» Градецки сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч с дортмундской «Боруссией»
Вратарь «Байера» Лукас Градецки сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба клуба из Леверкузена.
32-летний финн находится на самоизоляции и переносит болезнь бессимптомно.
?? Lukas Hradecky will miss #BVBB04 after testing positive for COVID-19. He is doing well and without symptoms.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) February 6, 2022
Напомним, что российский голкипер «Байера» Андрей Лунев в данный момент восстанавливается от травмы голеностопа.
Матч «Боруссия» — «Байер» состоится сегодня, 6 февраля. Начало встречи — в 17.30 (мск).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|21
|17
|1
|3
|68-21
|52
|
2
|Боруссия Д
|20
|14
|1
|5
|52-31
|43
|
3
|Байер
|20
|10
|5
|5
|49-32
|35
|
4
|РБ Лейпциг
|21
|9
|4
|8
|40-26
|31
|
5
|Фрайбург
|21
|9
|6
|6
|33-24
|33
|
6
|Хоффенхайм
|21
|9
|4
|8
|41-34
|31
|
7
|Майнц
|21
|9
|3
|9
|30-23
|30
|
8
|Унион Б
|21
|9
|7
|5
|29-27
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|7
|6
|33-32
|31
|
10
|Кельн
|21
|8
|8
|5
|33-34
|32
|
11
|Арминия
|21
|4
|10
|7
|21-27
|22
|
12
|Бохум
|21
|7
|4
|10
|20-30
|25
|
13
|Боруссия М
|21
|6
|5
|10
|27-38
|23
|
14
|Аугсбург
|21
|5
|7
|9
|22-35
|22
|
15
|Штутгарт
|21
|4
|6
|11
|24-38
|18
|
16
|Вольфсбург
|20
|6
|3
|11
|17-32
|21
|
17
|Герта
|21
|6
|5
|10
|23-43
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|20
|2
|4
|14
|17-52
|10
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.02
|22:30
|
Герта – Бохум
|1 : 1
|5.02
|17:30
|
Арминия – Боруссия М
|1 : 1
|5.02
|17:30
|
Аугсбург – Унион Б
|2 : 0
|5.02
|17:30
|
Кельн – Фрайбург
|1 : 0
|5.02
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|2 : 0
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|2 : 3
|5.02
|20:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|3 : 2
|6.02
|17:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.02
|19:30
|
Вольфсбург – Гр. Фюрт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|17
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|16
|1
|3
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