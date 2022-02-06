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Нагельсманн — о победе над «Лейпцигом»: «Решил выпустить максимально атакующий состав»

Главный тренер «Баварии» прокомментировал победу над «Лейпцигом»
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Лейпцигом» (3:2) в матче 21-го тура чемпионата Германии.

«Важная для нас победа. Второго пропущенного гола можно было бы избежать.

Игра была очень интенсивная, моментов было много у обеих команд. Даже слишком много.

Я решил выпустить максимально атакующий состав. Можно было выпустить четырех центральных защитников в оборону, но я решил не жертвовать игроками атакующего звена», — цитирует тренера Bild.

Напомним, что до «Баварии» Нагельсманн тренировал именно «Лейпциг». Мюнхенский клуб заплатил за тренера около 20 миллионов евро.

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ФК Бавария
ФК Лейпциг
Юлиан Нагельсманн
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 17 1 3 68-21 52
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40-26 31
5
 Фрайбург 21 9 6 6 33-24 33
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 21 9 3 9 30-23 30
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 21 8 7 6 33-32 31
10
 Кельн 21 8 8 5 33-34 32
11
 Арминия 21 4 10 7 21-27 22
12
 Бохум 21 7 4 10 20-30 25
13
 Боруссия М 21 6 5 10 27-38 23
14
 Аугсбург 21 5 7 9 22-35 22
15
 Штутгарт 21 4 6 11 24-38 18
16
 Вольфсбург 20 6 3 11 17-32 21
17
 Герта 21 6 5 10 23-43 23
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
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4.02 22:30
Герта – Бохум
 1 : 1
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 1 : 1
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 2 : 0
5.02 17:30
Кельн – Фрайбург
 1 : 0
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 2 : 0
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 2 : 3
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 3 : 2
6.02 17:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.02 19:30
Вольфсбург – Гр. Фюрт
 - : -
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