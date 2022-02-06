Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу над «Лейпцигом» (3:2) в матче 21-го тура чемпионата Германии.

«Важная для нас победа. Второго пропущенного гола можно было бы избежать.

Игра была очень интенсивная, моментов было много у обеих команд. Даже слишком много.

Я решил выпустить максимально атакующий состав. Можно было выпустить четырех центральных защитников в оборону, но я решил не жертвовать игроками атакующего звена», — цитирует тренера Bild.

Напомним, что до «Баварии» Нагельсманн тренировал именно «Лейпциг». Мюнхенский клуб заплатил за тренера около 20 миллионов евро.