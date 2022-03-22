Нойер: «У меня нет цели стоять в воротах сборной в 2024 году»

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер поделился планами на будущее и прокомментировал цели национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«У меня нет цели стоять в воротах сборной в 2024 году. Я просто хочу играть за национальную команду до тех пор, пока мне это нравится и пока я нужен. Для меня большая честь представлять свою страну. Конечно, мои выступления должны соответствовать общему качеству игры. Знаю, что у меня осталось не так много чемпионатов мира.

Важно, чтобы сборная Германии на чемпионате мира показала себя лучше, чем в 2018 году. Для меня существует лишь одна цель — победа на чемпионате мира», — заявил Нойер на пресс-конференции сборной Германии.

Нойер выступает в составе сборной Германии с 2009 года. За это время 35-летний вратарь провел 108 матчей. В составе национальной команды он становился чемпионом мира 2014 года, а также выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы 2012 года и чемпионата мира в 2010 году.