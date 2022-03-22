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Сегодня, 18:22

Нойер: «У меня нет цели стоять в воротах сборной в 2024 году»

Нойер планирует завершить карьеру в сборной до 2024 года
Читать «СЭ» в

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер поделился планами на будущее и прокомментировал цели национальной команды на чемпионате мира в Катаре.
«У меня нет цели стоять в воротах сборной в 2024 году. Я просто хочу играть за национальную команду до тех пор, пока мне это нравится и пока я нужен. Для меня большая честь представлять свою страну. Конечно, мои выступления должны соответствовать общему качеству игры. Знаю, что у меня осталось не так много чемпионатов мира.
Важно, чтобы сборная Германии на чемпионате мира показала себя лучше, чем в 2018 году. Для меня существует лишь одна цель — победа на чемпионате мира», — заявил Нойер на пресс-конференции сборной Германии.

Нойер выступает в составе сборной Германии с 2009 года. За это время 35-летний вратарь провел 108 матчей. В составе национальной команды он становился чемпионом мира 2014 года, а также выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы 2012 года и чемпионата мира в 2010 году.

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И В Н П +/- О
1
 Бавария 27 20 3 4 81-28 63
2
 Боруссия Д 27 18 3 6 67-38 57
3
 РБ Лейпциг 27 13 6 8 57-30 45
4
 Байер 27 14 6 7 66-41 48
5
 Фрайбург 27 12 9 6 43-29 45
6
 Хоффенхайм 27 13 5 9 49-40 44
7
 Майнц 26 11 4 11 39-30 37
8
 Айнтрахт Ф 27 10 8 9 39-38 38
9
 Кельн 27 10 10 7 38-40 40
10
 Унион Б 27 10 8 9 33-38 38
11
 Бохум 26 9 5 12 28-37 32
12
 Вольфсбург 27 9 4 14 29-42 31
13
 Боруссия М 26 8 6 12 36-51 30
14
 Штутгарт 27 6 8 13 35-50 26
15
 Аугсбург 26 6 8 12 29-44 26
16
 Арминия 27 5 10 12 22-38 25
17
 Герта 27 7 5 15 29-60 26
18
 Гр. Фюрт 27 3 6 18 24-70 15
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
12.03 17:30
Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
 1 : 6
6.04 19:30
Аугсбург – Майнц
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 31
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 9
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 21 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 23 1 5
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