Полузащитник «Аякса» Гравенберх отреагировал на слухи об интересе со стороны «Баварии»

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх отреагировал на слухи об интересе к нему со стороны «Баварии».

«Что я думаю о предложении «Баварии»? Я оставлю эту тему своему отцу и своему агенту. Я просто хочу играть в футбол. Я могу лишь сказать, что «Бавария» — отличный клуб. Конечно же, это топ-клуб. Если тебя оценивают в 25 миллионов евро, то можно только гордиться. Это большие диньги! Я знаю об интересе «Баварии», но с этим разберутся мой агент и мой отец. А я сфокусирован только на футболе», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гравенберха.

В сезоне-2021/22 Гравенберг провел 37 матчей за «Аякс», на его счету 2 гола и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 19-летнего нидерландца в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предлагает за Гравенберха 25 миллионов евро.