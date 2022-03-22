Защитник «Баварии» Дэвис вернулся к тренировкам в общей группе. Он пропустил несколько дней из-за проблем с сердцем

Защитник «Баварии» Дэвис вернулся к тренировкам в общей группе

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Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает пресс-служба мюнхенцев.

21-летний канадец пропустил несколько дней из-за проблем с сердцем.

Ранее Дэвис перенес коронавирус, после чего у футболиста проявились признаки миокардита.

В сезоне-2021/22 защитник сделал 6 результативных передач в 23 матчах за «Баварию».