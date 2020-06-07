«Вольфсбург» обыграл «Вердер» и поднялся в зону еврокубков

«Вольфсбург» вырвал победу у «Вердера» в матче 30-го тура чемпионата Германии — 1:0. Единственный мяч гости провели на 82-й минуте.

Победа вывела «Вольфсбург» на шестое место, дающее право участия в Лиге Европы. «Вердер» идет предпоследним в зоне прямого вылета.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

30-й тур

«Вердер» — «Вольфсбург» — 0:1 (0:0)

Гол: Вегхорст, 82.

«Вердер»: Павленка, Мойсандер, Фогт, Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Баргфреде (Бартельс, 61), Классен (Вольтемаде, 85), Эггештайн, Осако (Зельке, 86), Саджент (Биттенкурт, 76).

«Вольфсбург»: Кастелс, Брукс, Руссийон (Тиссеран, 89), Мбабу, Понграчич, Мехмеди (Клаус, 64), Арнольд (Гилавоги, 89), Шлагер (Герхардт, 83), Брекало, Жуан Виктор (Гинчек, 64), Вегхорст.

Предупреждения: Классен, 45. Саджент, 49. Шлагер, 54. Понграчич, 58. Мбабу, 67. Биттенкурт, 80.

Судья: Штайнхаус.

7 июня. Бремен. Стадион «Везерштадион».