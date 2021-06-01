«Вердер» назвал имя нового главного тренера

Новым главным тренером «Вердера» стал Маркус Анфанг. С 46-летним специалистом уже подписан контракт, сообщает сайт клуба.

До этого Анфанг работал с «Дармштадтом», «Кельном» и «Хольштайном».

«Вердер» по итогам сезона-2020/21 покидает бундеслигу. Команда впервые с 1980 года вылетела из высшего дивизиона.