Левандовски: «Футболисты тоже люди, мы не машины»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски раскритиковал календарь в мировом футболе.

«Многие часто забывают, что футболисты тоже люди. Мы не машины и не можем в каждом матче играть на максимальном уровне.



Для футбола и игроков оставаться на пике на протяжении многих лет — большая проблема. Сейчас, а может и в ближайшие несколько лет условия будут экстремальными. Думаю, даже болельщики заскучают от такого количества игр», — цитирует поляка The Times.

11 июня стартует чемпионат Европы-2020, который был перенесен из-за пандемии коронавируса. Сегодня, 1 июня, Россия сыграет в товарищеском матче с Польшей. Начало игры — в 21.45 (мск).