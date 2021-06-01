Левандовски: «Футболисты тоже люди, мы не машины»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски раскритиковал календарь в мировом футболе.
«Многие часто забывают, что футболисты тоже люди. Мы не машины и не можем в каждом матче играть на максимальном уровне.
Для футбола и игроков оставаться на пике на протяжении многих лет — большая проблема. Сейчас, а может и в ближайшие несколько лет условия будут экстремальными. Думаю, даже болельщики заскучают от такого количества игр», — цитирует поляка The Times.
11 июня стартует чемпионат Европы-2020, который был перенесен из-за пандемии коронавируса. Сегодня, 1 июня, Россия сыграет в товарищеском матче с Польшей. Начало игры — в 21.45 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12321927/robert-lewandowski-bayern-munich-forward-warns-players-will-struggle-to-perform-with-hectic-schedule
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