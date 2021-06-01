Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

Левандовски: «Футболисты тоже люди, мы не машины»

15:10
Теги:

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски раскритиковал календарь в мировом футболе.

«Многие часто забывают, что футболисты тоже люди. Мы не машины и не можем в каждом матче играть на максимальном уровне.

Для футбола и игроков оставаться на пике на протяжении многих лет — большая проблема. Сейчас, а может и в ближайшие несколько лет условия будут экстремальными. Думаю, даже болельщики заскучают от такого количества игр», — цитирует поляка The Times.

11 июня стартует чемпионат Европы-2020, который был перенесен из-за пандемии коронавируса. Сегодня, 1 июня, Россия сыграет в товарищеском матче с Польшей. Начало игры — в 21.45 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12321927/robert-lewandowski-bayern-munich-forward-warns-players-will-struggle-to-perform-with-hectic-schedule

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020
Польша — Россия, товарищеский матч: где смотреть и во сколько начало
Россия — Белоруссия: прямая трансляция Первого канала — смотреть онлайн матч ЧМ-2021
Три вопроса по сборной России. Ответы на них даст матч с Польшей

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд