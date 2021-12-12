Вайденфеллер: «Думаю, «Бавария» уже связывалась с Холланом. Им всегда удавалось договариваться о трансферах у всех за спиной»
Бывший вратарь «Боруссии» Роман Вайденфеллер высказался о возможном переходе нападающего дортмундского клуба Эрлина Холанна в «Баварию».
«Думаю, что «Бавария» уже связывалась с Холланом, — приводит слова Вайденфеллера Sport Bild. — Даже если «Бавария» говорят всему миру, что не могут позволить этот трансфер. Им всегда удавалось договариваться о трансферах у всех за спиной. Но в итоге все будет решать Эрлин. «Боруссия» и ее болельщики были счастливы, если бы Холанн продолжил играть в Дортмунде».
В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 17 мячей и отдал пять результативных передач в 14 матчах.
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Дополнительная информация:
https://sportbild.bild.de/bundesliga/2021/bundesliga/bundesliga-brisante-weidenfeller-aussagen-zu-haaland-und-bayern-78518236.sport.html
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