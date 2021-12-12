Гулачи: «Лейпцигу» нужно набирать очки и продолжать работать над позицией в таблице»

Вратарь «Лейпцига» Петер Гулачи подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха (4:1).

«Для нас было очень важно выиграть и показать хорошую игру. Нам нужно было решать исход матча раньше, нервная концовка была ненужной. Однако то, что мы показали в этой игре, стало большим шагом вперед. Мы не просто хотели владеть мячом, но и желали создавать голевые моменты. Против такого сильного прессинга соперника вы не можете просто выносить мяч вперед. Мы хорошо противостояли им и создавали хорошие моменты. Я надеюсь, что дальше так и будет, ведь у нас есть еще две важные игры в бундеслиге, где нам нужно набирать очки и продолжать работать над нашей позицией в таблице», — приводит слова Гулачи официальный сайт клуба.

Это была первая игра, которую «Лейпциг» проводил под руководством бывшего главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско. После этого матча «Лейпциг» с 21 очками занимает седьмое место в турнирной таблице.