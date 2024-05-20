Хавбек «Байера» Вирц стал лучшим игроком сезона в бундеслиге

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц стал лучшим игроком сезона в чемпионате Германии, сообщает официальный сайт бундеслиги.

В нынешнем сезоне Вирц участвовал в 32 матчах в бундеслиги, отметившись 11 голами и 12 результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимсоть игрока — 110 миллионов евро.

«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии, а также не потерпел ни одного поражения за весь турнир. Команда также может стать обладателем Кубка Германии, где в финале сыграет с «Кайзерслаутерном», и победить в финале Лиги Европы с «Аталантой»