Киммих, сомневавшийся в вакцинации, решил привиться
Хавбек «Баварии» Джошуа Киммих решил сделать прививку от коронавируса.
«Я так долго не мог определиться, потому что мне просто было трудно преодолеть свои страхи и сомнения», — приводит слова Киммиха ZDF.
Напомним, что Киммих был одним из пяти игроков мюнхенского клуба, отказавшихся делать прививку от коронавируса. Полузащитник заявлял, что не выступает против вакцинации, но хочет изучить долгосрочные последствия после прививки. Далее он заболел коронавирусом. После перенесенного заболевания у него возникли проблемы с легкими.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.zdf.de/nachrichten/sport/fussball-fc-bayern-kimmich-zdf-interview-corona-100.html
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