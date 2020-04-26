В полиции Германии выступают против возобновления бундеслиги

Вице-президент Союза полиции Германии Йорг Радек сказал, что он не поддерживает идею возобновления бундеслиги 9 мая. Ранее сообщалось, что турнир может быть возобновлен в этот день, если разрешат государственные власти. Игры планируется проводить без зрителей. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса.

— Прежде всего, я хочу сказать, что мы, как Союз полиции, принципиально не против футбольных матчей, — цитрует Радека Frankfurter Allgemeine. — Я также могу понять, что многие люди нуждаются в том, чтобы прекратить смотреть старые матчи. Но мы не должны забывать, в какой особой ситуации мы все находимся. Нужно разработать план перезапуска чемпионата, но он, похоже, не учитывает все аспекты. Возобновление матчей будет иметь разрушительные последствия. Можно контролировать происходящее на стадионе, но это не относится к пространству перед ним. Болельщики не должны собираться за пределами стадиона во время пандемии. Это не только запрещено, но и безответственно. Нам придется контролировать соблюдение мер безопасности в общественных местах: соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, ношение масок, запрет собираться в большие группы. Нам придется вмешиваться, чтобы обеспечить порядок, если он не будет гарантирован.

По данным на утро 26 апреля, в мире зарегистрированы 2 897 645 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 202 880 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 817 034 человека выздоровели за время пандемии.

Первое место по числу зараженных занимают США (939 053 человека). Далее идут Испания (223 759), Италия (195 351), Франция (161 644), Германия (156 513) и Великобритания (149 659). После этой шестерки — Турция (107 773), Иран (89 328), и Китай (83 909).