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Сегодня, 11:15

В «Герте» объяснили, почему назначили Шварца главным тренером

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Герты» Фреди Бобич объяснил, почему клуб принял решение назначить главным тренером экс-наставника московского «Динамо» Сандро Шварца.

«Когда я искал нового тренера для «Герты», я делал упор не только на умения специалиста, но и на энтузиазм, эмоциональность и страсть к делу. Сандро прекрасно показал эти качества в «Майнце» и «Динамо». Шварц способен создать связь между игроками, персоналом и болельщиками благодаря своему характеру, активности и дальновидности в плане тактики и игры в футбол. Это то, что нам нужно», — приводит официальный сайт берлинского клуба слова Бобича.

Шварц возглавил «Герту» сегодня, 2 июня. 43-летний специалист подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года.

Немец тренировал «Динамо» с октября 2020 года. Под его руководством бело-голубые доходили до финала Кубка России и становились бронзовыми призерами чемпионата страны.

Источник: https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2022/06/traineramt-sandro-schwarz-2122
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Бывший тренер «Динамо» Шварц прокомментировал свое назначение в «Герту»
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 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
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 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
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 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
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 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
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 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
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 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
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 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
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 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
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 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
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14.05 16:30
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 1 : 1
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Аугсбург – Гр. Фюрт
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14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
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14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
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Майнц – Айнтрахт Ф
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Унион Б – Бохум
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14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
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Боруссия Д

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Томас Мюллер

Томас Мюллер

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Марко Ройс

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Боруссия Д

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Майнц

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