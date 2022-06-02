В «Герте» объяснили, почему назначили Шварца главным тренером

Спортивный директор «Герты» Фреди Бобич объяснил, почему клуб принял решение назначить главным тренером экс-наставника московского «Динамо» Сандро Шварца.

«Когда я искал нового тренера для «Герты», я делал упор не только на умения специалиста, но и на энтузиазм, эмоциональность и страсть к делу. Сандро прекрасно показал эти качества в «Майнце» и «Динамо». Шварц способен создать связь между игроками, персоналом и болельщиками благодаря своему характеру, активности и дальновидности в плане тактики и игры в футбол. Это то, что нам нужно», — приводит официальный сайт берлинского клуба слова Бобича.

Шварц возглавил «Герту» сегодня, 2 июня. 43-летний специалист подписал контракт с клубом до конца июня 2024 года.

Немец тренировал «Динамо» с октября 2020 года. Под его руководством бело-голубые доходили до финала Кубка России и становились бронзовыми призерами чемпионата страны.