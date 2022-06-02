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Сегодня, 11:05

Бывший тренер «Динамо» Шварц прокомментировал свое назначение в «Герту»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал свое назначение в берлинскую «Герту».

«У меня было несколько хороших разговоров со спортивным директором «Герты» Фреди Бобичем. Я очень хочу помочь команде вернуть прежнюю форму. «Герта» прошла через сложный период. Собираюсь обратить все в положительную сторону, принести в команду радость и энергию», — приводит официальный сайт клуба слова Шварца.

Сегодня, 2 июня «Герта» объявила о заключении контракта с Шварцем до конца июня 2024 года.

43-летний немец работал в «Динамо» с октября 2020 года. Вместе с командой он становился бронзовым призером чемпионата России и выходил в финал Кубка страны.

Источник: https://www.herthabsc.com/de/nachrichten/2022/06/traineramt-sandro-schwarz-2122
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Сандро Шварц
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
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14.05 16:30
Арминия – РБ Лейпциг
 1 : 1
14.05 16:30
Аугсбург – Гр. Фюрт
 2 : 1
14.05 16:30
Байер – Фрайбург
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия Д – Герта
 2 : 1
14.05 16:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
 2 : 2
14.05 16:30
Майнц – Айнтрахт Ф
 2 : 2
14.05 16:30
Унион Б – Бохум
 3 : 2
14.05 16:30
Штутгарт – Кельн
 2 : 1
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
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