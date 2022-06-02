Бывший тренер «Динамо» Шварц прокомментировал свое назначение в «Герту»

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал свое назначение в берлинскую «Герту».

«У меня было несколько хороших разговоров со спортивным директором «Герты» Фреди Бобичем. Я очень хочу помочь команде вернуть прежнюю форму. «Герта» прошла через сложный период. Собираюсь обратить все в положительную сторону, принести в команду радость и энергию», — приводит официальный сайт клуба слова Шварца.

Сегодня, 2 июня «Герта» объявила о заключении контракта с Шварцем до конца июня 2024 года.

43-летний немец работал в «Динамо» с октября 2020 года. Вместе с командой он становился бронзовым призером чемпионата России и выходил в финал Кубка страны.