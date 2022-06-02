Гнабри: «Мне, как одноклубнику Левандовски и игроку «Баварии», немного неприятно то, что происходит между ними»

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри поделился мнением о текущей ситуации с нападающим команды Робертом Левандовски.

«Мне, как одноклубнику Левандовски и игроку «Баварии», немного неприятно то, что происходит между ними. Поэтому я надеюсь, что каким-то образом стороны придут к мирному соглашению. Дело не в том, что каждый из нас думает только о деньгах. Есть и другие вещи, которые играют большую роль в том, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Обе стороны должны с пониманием отнестись друг к другу — как клуб, так и футболист», — приводит слова Гнабри Goal.

Ранее 33-летний поляк открыто заявил о своем желании покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.