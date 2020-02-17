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В Германии фаната за расизм выгнали со стадиона под крики «нацист — вон!»

17 февраля 2020, 23:23

29-летний болельщик «Пройсен Мюнстер» оскорбил на расовой почве футболиста «Вюрцбургер Кикерс» в матче третьей немецкой лиги (0:0). Как сообщает AP, он начал изображать обезьяньи ухания в адрес Лероя Квадво. Арбитру даже пришлось ненадолго прервать встречу.

Однако другие фанаты «Пройсена» не стали терпеть такое поведение и сами выгнали с трибуны болельщика своей команды. При этом они скандировали «нацист — вон!».

Федерация футбола Германии похвалила фанатов за этот поступок.

В клубе уже завили, что будут добиваться для фаната трехлетнего запрета на посещение стадионов в Германии — это самое жесткое возможное наказание.

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