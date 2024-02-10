«Унион» забил «Вольфсбургу» на 25-й добавленной к первому тайму минуте, игру дважды прерывали из-за фанатов

«Унион» открыл счет в матче с «Вольфсбургом» в 21-м туре бундеслиги на 25-й добавленной минуте к первому тайму.

За хозяев поля отличился Данило Дуки.

Матч дважды прерывался в первом тайме из-за протестов фанатов, которые забрасывали поле теннисными мячами, поэтому арбитр добавил 21 минуту к первому тайму, но в итоге команды переиграли и добавленное время.