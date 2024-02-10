«Унион» забил «Вольфсбургу» на 25-й добавленной к первому тайму минуте, игру дважды прерывали из-за фанатов
«Унион» открыл счет в матче с «Вольфсбургом» в 21-м туре бундеслиги на 25-й добавленной минуте к первому тайму.
За хозяев поля отличился Данило Дуки.
Матч дважды прерывался в первом тайме из-за протестов фанатов, которые забрасывали поле теннисными мячами, поэтому арбитр добавил 21 минуту к первому тайму, но в итоге команды переиграли и добавленное время.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|21
|17
|4
|0
|55-14
|55
|
2
|Бавария
|21
|16
|2
|3
|59-22
|50
|
3
|Штутгарт
|21
|14
|1
|6
|49-27
|43
|
4
|Боруссия Д
|21
|11
|7
|3
|43-26
|40
|
5
|РБ Лейпциг
|21
|11
|4
|6
|46-28
|37
|
6
|Айнтрахт Ф
|21
|8
|8
|5
|31-25
|32
|
7
|Фрайбург
|21
|8
|4
|9
|26-37
|28
|
8
|Хоффенхайм
|21
|7
|6
|8
|38-40
|27
|
9
|Хайденхайм
|21
|7
|6
|8
|30-36
|27
|
10
|Вердер
|21
|7
|5
|9
|30-34
|26
|
11
|Аугсбург
|21
|5
|8
|8
|31-39
|23
|
12
|Вольфсбург
|21
|6
|5
|10
|25-33
|23
|
13
|Боруссия М
|21
|5
|7
|9
|36-41
|22
|
14
|Бохум
|21
|4
|10
|7
|23-39
|22
|
15
|Унион Б
|21
|6
|3
|12
|20-35
|21
|
16
|Кельн
|21
|3
|7
|11
|15-35
|16
|
17
|Майнц
|21
|1
|9
|11
|16-35
|12
|
18
|Дармштадт
|21
|2
|6
|13
|22-49
|12
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|9.02
|22:30
|
Боруссия Д – Фрайбург
|3 : 0
|10.02
|17:30
|
Аугсбург – РБ Лейпциг
|2 : 2
|10.02
|17:30
|
Боруссия М – Дармштадт
|0 : 0
|10.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|1 : 1
|10.02
|17:30
|
Унион Б – Вольфсбург
|1 : 0
|10.02
|17:30
|
Вердер – Хайденхайм
|1 : 2
|10.02
|20:30
|
Байер – Бавария
|3 : 0
|11.02
|17:30
|
Штутгарт – Майнц
|3 : 1
|11.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Кельн
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|15
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|18
|2
|5
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|16
|1
|5
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