Тухель взял на себя ответственность за уход Мане из «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о переходе форварда Садио Мане в «Аль-Наср».
Вчера, 1 августа, саудовский клуб объявил о трансфере сенегальского нападающего.
«Мы крепко обнялись. Мы поняли, что нам не нравится сложившаяся ситуация. Я понимаю, что он чувствует себя обиженным. Я также не чувствую себя счастливым. Мы не раскрыли его потенциал в полной мере. Его уход является моей ответственностью», — приводит слова Тухеля Goal.
Мане перешел в мюнхенский клуб из «Ливерпуля» летом 2022 года.
Он провел за «Баварию» 38 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач. В составе мюнхенцев нападающий стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.
Положение команд
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|В
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|П
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1
|Бавария
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|0
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2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Дармштадт
|0
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|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.08
|21:30
|
Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
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