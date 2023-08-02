Клопп — о переходе Мане в «Аль-Наср»: «Не знаю, что у него пошло не так»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о переходе форварда Садио Мане в «Аль-Наср».
Вчера, 1 августа, саудовский клуб объявил о трансфере сенегальского нападающего.
«Не знаю, что у него пошло не так. Когда Садио покидал «Ливерпуль», то был на высоте. В тот момент Мане находился в отличной форме. Может, сказалась новая обстановка. Мы не общались с ним на эту тему. Посмотрим, как сложится его карьера в Саудовской Аравии», — цитирует Клоппа The Mirror.
Мане перешел в мюнхенский клуб из «Ливерпуля» летом 2022 года.
Он провел за «Баварию» 38 матчей, забил 12 мячей и сделал 6 результативных передач. В составе мюнхенцев нападающий стал чемпионом Германии и обладателем Суперкубка страны.
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|0
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10
|Боруссия М
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|0
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11
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|0
|0-0
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12
|Хоффенхайм
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|0
|0-0
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13
|Вердер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Дармштадт
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|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
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