«Байер» хочет получить не менее 10 миллионов евро за форварда Азмуна, игроком интересуется «Зенит»
Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун может вернуться в «Зенит», сообщает Kicker.
По информации издания, немецкий клуб планирует выручить с продажи нападающего не менее 10 миллионов евро. Ранее Азмун уже рассматривал вариант с переходом в другую команду.
В январе 2022 года иранский нападающий перешел из «Зенита» в «Байер». Он играл за питерский клуб с 2019 года.
В прошлом сезоне Азмун сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.
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|РБ Лейпциг
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|0-0
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|0
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9
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|0-0
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10
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11
|Кельн
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|0
|0
|0-0
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12
|Хоффенхайм
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|0
|0-0
|0
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13
|Вердер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Штутгарт
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
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18
|Дармштадт
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|0
|0-0
|0
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|18.08
|21:30
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Вердер – Бавария
|- : -
|19.08
|16:30
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Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|19.08
|16:30
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Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|19.08
|16:30
|
Хоффенхайм – Фрайбург
|- : -
|19.08
|16:30
|
Штутгарт – Бохум
|- : -
|19.08
|16:30
|
Вольфсбург – Хайденхайм
|- : -
|19.08
|19:30
|
Боруссия Д – Кельн
|- : -
|20.08
|16:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|20.08
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Дармштадт
|- : -
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