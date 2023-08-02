«Байер» хочет получить не менее 10 миллионов евро за форварда Азмуна, игроком интересуется «Зенит»

Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун может вернуться в «Зенит», сообщает Kicker.

По информации издания, немецкий клуб планирует выручить с продажи нападающего не менее 10 миллионов евро. Ранее Азмун уже рассматривал вариант с переходом в другую команду.

В январе 2022 года иранский нападающий перешел из «Зенита» в «Байер». Он играл за питерский клуб с 2019 года.

В прошлом сезоне Азмун сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.