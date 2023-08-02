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Сегодня, 08:13

«Байер» хочет получить не менее 10 миллионов евро за форварда Азмуна, игроком интересуется «Зенит»

Виталий Косик
Корреспондент
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Сердар Азмун.
Фото Global Look Press

Иранский нападающий «Байера» Сердар Азмун может вернуться в «Зенит», сообщает Kicker.

По информации издания, немецкий клуб планирует выручить с продажи нападающего не менее 10 миллионов евро. Ранее Азмун уже рассматривал вариант с переходом в другую команду.

В январе 2022 года иранский нападающий перешел из «Зенита» в «Байер». Он играл за питерский клуб с 2019 года.

В прошлом сезоне Азмун сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Сердар Азмун
Футбол
ФК Байер
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