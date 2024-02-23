Тухель: «Нам не удалось стабильно вывести «Баварию» на более высокий уровень»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о причинах ухода из клуба.

«Нам не удалось стабильно вывести команду на более высокий уровень. Поэтому летом мы идем разными дорогами. Было ли ошибкой прийти в «Баварию»? Нет смысла оглядываться назад. Уже забывается, что нам тоже крайне не повезло с травмами», — приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под руководством немецкого специалиста мюнхенская команда провела 44 матча, в которых одержала 28 побед, потерпела 11 поражений и 5 раз играла вничью. Вместе с 50-летним наставником клуб стал чемпионом Германии в сезоне-2022/23.

После 22 туров чемпионата Германии мюнхенцы занимают 2-е место, набрав 50 очков. Они отстают от лидирующего «Байера» на 8 очков.