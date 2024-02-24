«Байер» обыграл «Майнц» и установил рекорд по числу матчей без поражений среди немецких клубов

«Байер» дома обыграл «Майнц» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У хозяев забили Гранит Джака и Роберт Андрих, единственный гол гостей на счету Доминика Кора.

«Майнц» завершил матч в меньшинстве: на 80-й минуте красную карточку получил форвард Йессик Нганкам.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 61 очком.

Команда из Леверкузена продлила серию без поражений в официальных матчах во всех турнирах до 33 игр — это рекорд среди всех клубов в истории бундеслиги. Предыдущее достижение принадлежало «Баварии», которая не проигрывала в 32 матчах подряд во всех турнирах в период с 2019 по 2020 год.

«Майнц» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 15 очками.