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24 февраля, 00:22

«Байер» обыграл «Майнц» и установил рекорд по числу матчей без поражений среди немецких клубов

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Футболисты «Байера» празднуют гол в ворота «Майнца».
Фото Reuters

«Байер» дома обыграл «Майнц» в матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:1.

У хозяев забили Гранит Джака и Роберт Андрих, единственный гол гостей на счету Доминика Кора.

«Майнц» завершил матч в меньшинстве: на 80-й минуте красную карточку получил форвард Йессик Нганкам.

«Байер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии с 61 очком.

Команда из Леверкузена продлила серию без поражений в официальных матчах во всех турнирах до 33 игр — это рекорд среди всех клубов в истории бундеслиги. Предыдущее достижение принадлежало «Баварии», которая не проигрывала в 32 матчах подряд во всех турнирах в период с 2019 по 2020 год.

«Майнц» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 15 очками.

Германия. Бундеслига 1. 23-й тур
23 февр, 22:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:1
Майнц

Футбол
ФК Байер
ФК Майнц
2
13
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 23 19 4 0 59-16 61
2
 Бавария 23 17 2 4 63-26 53
3
 Штутгарт 23 15 2 6 52-29 47
4
 Боруссия Д 23 11 8 4 46-30 41
5
 РБ Лейпциг 23 12 4 7 49-30 40
6
 Айнтрахт Ф 23 8 10 5 36-30 34
7
 Хоффенхайм 23 8 6 9 41-43 30
8
 Вердер 23 8 6 9 32-35 30
9
 Фрайбург 23 8 5 10 30-42 29
10
 Хайденхайм 23 7 7 9 33-40 28
11
 Аугсбург 23 6 8 9 33-41 26
12
 Боруссия М 23 6 7 10 41-45 25
13
 Вольфсбург 23 6 7 10 28-36 25
14
 Унион Б 23 7 4 12 23-37 25
15
 Бохум 23 5 10 8 28-46 25
16
 Кельн 23 3 8 12 16-37 17
17
 Майнц 23 2 9 12 18-37 15
18
 Дармштадт 23 2 7 14 24-52 13
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34 тур
1.03 22:30
Фрайбург – Бавария
 - : -
2.03 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
2.03 17:30
Дармштадт – Аугсбург
 - : -
2.03 17:30
Хайденхайм – Айнтрахт Ф
 - : -
2.03 17:30
Майнц – Боруссия М
 - : -
2.03 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
2.03 20:30
Вольфсбург – Штутгарт
 - : -
3.03 17:30
Кельн – Байер
 - : -
3.03 19:30
Хоффенхайм – Вердер
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 27
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 18
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 16
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 19 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 19 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 16 1 0
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