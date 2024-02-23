В Германии связывают результаты «Баварии» с характером Тухеля

Немецкий журналист Sky Sports Томас Шпигель заявил, что характер главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля влияет на результаты команды.

«Изначально были надежды на Томаса Тухеля. В начале чемпионата «Бавария» была в топе. Команда была непобедимой. Первоначально считалось, что взять Томаса Тухеля на место Юлина Нагельсмана — правильное решение. Конечно, Тухель является отличным тренером, ведь в Лиге чемпионов он показал хорошие результаты. Что касается его характера, он делит клуб изнутри: кто за него и кто против. Томас Тухель определенно со сложным характером.

Камнем преткновения стал «Байер», который обошел «Баварию». А второе место для клуба – исторический момент. Если клуб при Тухеле выиграет только бундеслигу, то это будет провалом. Такого провала не случалось с 2012 года. Для «Баварии» это неприемлемо. В ближайшее время фанатам можно не болеть за «Баварию». Но посмотрим, что будет в будущем», — сказал Шпигель ODDS.ru.

После 22 туров «Бавария» идет на 2-м месте в бундеслиге, отставая от лидирующего «Байера» на 8 очков.