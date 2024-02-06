Тухель оценил шансы «Баварии» на победу в бундеслиге и Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о шансах команды на победу в чемпионате Германии и Лиге чемпионов.

В бундеслиге мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на два очка.

«Нам нужно все доказать, мы поговорим об этом в конце сезона. Я считаю, что команда конкурентоспособна в каждой игре. Мы доказали это в очень сложной первой половине сезона с точки зрения травм.

В Лиге чемпионов нужна хорошая форма, возвращение наших травмированных игроков и немного удачи в матчах», — цитирует Тухеля Bayern & Germany

Матч «Байер» — «Бавария» состоится 10 февраля. Начало — в 20.30 мск.