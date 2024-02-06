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Сегодня, 09:24

Тухель оценил шансы «Баварии» на победу в бундеслиге и Лиге чемпионов

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о шансах команды на победу в чемпионате Германии и Лиге чемпионов.

В бундеслиге мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на два очка.

«Нам нужно все доказать, мы поговорим об этом в конце сезона. Я считаю, что команда конкурентоспособна в каждой игре. Мы доказали это в очень сложной первой половине сезона с точки зрения травм.

В Лиге чемпионов нужна хорошая форма, возвращение наших травмированных игроков и немного удачи в матчах», — цитирует Тухеля Bayern & Germany

Матч «Байер» — «Бавария» состоится 10 февраля. Начало — в 20.30 мск.

ФК Бавария
Томас Тухель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 20 16 4 0 52-14 52
2
 Бавария 20 16 2 2 59-19 50
3
 Штутгарт 20 13 1 6 46-26 40
4
 Боруссия Д 20 10 7 3 40-26 37
5
 РБ Лейпциг 20 11 3 6 44-26 36
6
 Айнтрахт Ф 20 8 7 5 30-24 31
7
 Фрайбург 20 8 4 8 26-34 28
8
 Хоффенхайм 20 7 5 8 37-39 26
9
 Вердер 20 7 5 8 29-32 26
10
 Хайденхайм 20 6 6 8 28-35 24
11
 Вольфсбург 20 6 5 9 25-32 23
12
 Аугсбург 20 5 7 8 29-37 22
13
 Боруссия М 20 5 6 9 36-41 21
14
 Бохум 20 4 9 7 22-38 21
15
 Унион Б 19 5 2 12 18-34 17
16
 Кельн 20 3 6 11 14-34 15
17
 Майнц 19 1 8 10 14-31 11
18
 Дармштадт 20 2 5 13 22-49 11
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20.01 17:30
Бохум – Штутгарт
 1 : 0
20.01 17:30
Дармштадт – Айнтрахт Ф
 2 : 2
20.01 17:30
Кельн – Боруссия Д
 0 : 4
20.01 17:30
Фрайбург – Хоффенхайм
 3 : 2
20.01 17:30
Хайденхайм – Вольфсбург
 1 : 1
20.01 20:30
РБ Лейпциг – Байер
 2 : 3
21.01 17:30
Бавария – Вердер
 0 : 1
21.01 19:30
Боруссия М – Аугсбург
 1 : 2
7.02 20:30
Майнц – Унион Б
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 24
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Серу Гирасси

Штутгарт

 17
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 14
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 9
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 8
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 17 2 4
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 16 1 2
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 15 1 5
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