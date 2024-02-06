Де Лигт рассказал о совместной игре с Дайером в «Баварии»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился мнением об уровне игры Эрика Дайера, который в последних матчах выступал в обороне в паре с нидерландцем.

«Дайер — опытный игрок, он очень умен как в действиях с мячом, так и без. Мы хорошо работаем в связке друг с другом. Также мы много между собой разговариваем», — цитирует де Лигта Bild.

«Бавария» арендовала 30-летнего англичанина до конца сезона, но летом у него истекает контракт с «Тоттенхэмом».

В этом сезоне он провел всего три матча в бундеслиге, не отметившись результативными действиями.