Де Лигт рассказал о совместной игре с Дайером в «Баварии»
Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт поделился мнением об уровне игры Эрика Дайера, который в последних матчах выступал в обороне в паре с нидерландцем.
«Дайер — опытный игрок, он очень умен как в действиях с мячом, так и без. Мы хорошо работаем в связке друг с другом. Также мы много между собой разговариваем», — цитирует де Лигта Bild.
«Бавария» арендовала 30-летнего англичанина до конца сезона, но летом у него истекает контракт с «Тоттенхэмом».
В этом сезоне он провел всего три матча в бундеслиге, не отметившись результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|20
|16
|4
|0
|52-14
|52
|
2
|Бавария
|20
|16
|2
|2
|59-19
|50
|
3
|Штутгарт
|20
|13
|1
|6
|46-26
|40
|
4
|Боруссия Д
|20
|10
|7
|3
|40-26
|37
|
5
|РБ Лейпциг
|20
|11
|3
|6
|44-26
|36
|
6
|Айнтрахт Ф
|20
|8
|7
|5
|30-24
|31
|
7
|Фрайбург
|20
|8
|4
|8
|26-34
|28
|
8
|Хоффенхайм
|20
|7
|5
|8
|37-39
|26
|
9
|Вердер
|20
|7
|5
|8
|29-32
|26
|
10
|Хайденхайм
|20
|6
|6
|8
|28-35
|24
|
11
|Вольфсбург
|20
|6
|5
|9
|25-32
|23
|
12
|Аугсбург
|20
|5
|7
|8
|29-37
|22
|
13
|Боруссия М
|20
|5
|6
|9
|36-41
|21
|
14
|Бохум
|20
|4
|9
|7
|22-38
|21
|
15
|Унион Б
|19
|5
|2
|12
|18-34
|17
|
16
|Кельн
|20
|3
|6
|11
|14-34
|15
|
17
|Майнц
|19
|1
|8
|10
|14-31
|11
|
18
|Дармштадт
|20
|2
|5
|13
|22-49
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.01
|17:30
|
Бохум – Штутгарт
|1 : 0
|20.01
|17:30
|
Дармштадт – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|20.01
|17:30
|
Кельн – Боруссия Д
|0 : 4
|20.01
|17:30
|
Фрайбург – Хоффенхайм
|3 : 2
|20.01
|17:30
|
Хайденхайм – Вольфсбург
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
РБ Лейпциг – Байер
|2 : 3
|21.01
|17:30
|
Бавария – Вердер
|0 : 1
|21.01
|19:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|1 : 2
|7.02
|20:30
|
Майнц – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|14
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|9
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|17
|2
|4
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|16
|1
|2
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|15
|1
|5
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