«Байер» на 90-й минуте вырвал победу у «Штутгарта» и вышел в полуфинал Кубка Германии

«Байер» выиграл у «Штутгарта» в матче 1/4 финала Кубка Германии — 3:2. Встреча прошла на «Бай-Арене» в Леверкузене.

Защитник гостей Вальдемар Антон на 11-й минуте открыл счет. Его гол стал единственным в первом тайме.

Сразу после перерыва хозяева отыгрались благодаря голу полузащитника Роберта Андриха. На 58-й минуте гости вновь вышли вперед — забил Крис Фухрих. Марокканский полузащитник Амин Адли, вышедший на замену на 64-й минуте, сравнял счет на 66-й минуте. Победный гол забил защитник Джонатан Та в концовке встречи.

Соперник «Байера» по 1/2 финала определится по итогам жеребьевки.