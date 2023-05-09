Тренер «Айнтрахта» Гласнер, которым интересовался «Тоттенхэм», покинет команду в конце сезона
Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер уйдет из команды после окончания сезона, сообщает Sky Germany.
Ранее сообщалось, что на 48-летнего специалиста претендует «Тоттенхэм», который в марте уволил Антонио Конте.
Гласнер возглавляет «Айнтрахт» с лета 2021 года. Под его руководством клуб стал победителем Лиги Европы в сезоне-2021/22. В текущем сезоне команда сыграет с «Лейпцигом» в финале Кубка Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|31
|19
|8
|4
|83-34
|65
|
2
|Боруссия Д
|31
|20
|4
|7
|73-40
|64
|
3
|РБ Лейпциг
|31
|17
|6
|8
|55-37
|57
|
4
|Унион Б
|31
|16
|8
|7
|44-32
|56
|
5
|Фрайбург
|31
|16
|8
|7
|46-38
|56
|
6
|Байер
|31
|14
|6
|11
|54-43
|48
|
7
|Вольфсбург
|31
|12
|10
|9
|54-43
|46
|
8
|Майнц
|31
|12
|9
|10
|51-46
|45
|
9
|Айнтрахт Ф
|31
|11
|10
|10
|51-49
|43
|
10
|Боруссия М
|31
|10
|9
|12
|46-48
|39
|
11
|Кельн
|31
|9
|11
|11
|42-49
|38
|
12
|Вердер
|31
|10
|5
|16
|49-60
|35
|
13
|Аугсбург
|31
|9
|7
|15
|40-55
|34
|
14
|Хоффенхайм
|31
|9
|5
|17
|42-52
|32
|
15
|Шальке
|31
|7
|9
|15
|31-59
|30
|
16
|Штутгарт
|31
|6
|10
|15
|39-54
|28
|
17
|Бохум
|31
|8
|4
|19
|33-69
|28
|
18
|Герта
|31
|6
|7
|18
|37-62
|25
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
|12.05
|21:30
|
Кельн – Герта
|- : -
|13.05
|16:30
|
Бавария – Шальке
|- : -
|13.05
|16:30
|
Бохум – Аугсбург
|- : -
|13.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Майнц
|- : -
|13.05
|16:30
|
Унион Б – Фрайбург
|- : -
|13.05
|16:30
|
Вольфсбург – Хоффенхайм
|- : -
|13.05
|19:30
|
Боруссия Д – Боруссия М
|- : -
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Байер
|- : -
|14.05
|18:30
|
РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|16
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|13
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|13
|П
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|12
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ко Итакура
Боруссия М
|21
|2
|1
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|28
|1
|2
|
|
Марко Фридль
Вердер
|27
|1
|7
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