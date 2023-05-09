Тренер «Айнтрахта» Гласнер, которым интересовался «Тоттенхэм», покинет команду в конце сезона

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер уйдет из команды после окончания сезона, сообщает Sky Germany.

Ранее сообщалось, что на 48-летнего специалиста претендует «Тоттенхэм», который в марте уволил Антонио Конте.

Гласнер возглавляет «Айнтрахт» с лета 2021 года. Под его руководством клуб стал победителем Лиги Европы в сезоне-2021/22. В текущем сезоне команда сыграет с «Лейпцигом» в финале Кубка Германии.