«Реал» и «Бавария» интересуются Дани Ольмо из «Лейпцига»

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо находится в сфере интересов «Реала» и «Баварии», утверждает Фабрицио Романо.

Контракт 25-летнего полузащитника с немецким клубом истекает летом 2024 года. Ранее сообщалось, что «Лейпциг» готов сделать испанца одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, если он подпишет новое соглашение.

В текущем сезоне Ольмо провел 28 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.