Тиагу Алькантара обратился с требованием отложить матчи бундеслиги из-за коронавируса

Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара обратился к Немецкому футбольному союзу с требованием отложить матчи бундеслиги из-за пандемии коронавируса.

— Это безумие, — написал у себя в Twitter Алькантара. — Пожалуйста, прекратите валять дурака и примите реальное положение дел. Давайте будем честны, сейчас есть намного более важные вещи, чем любой спорт.

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport. — Thiago Alcantara (@Thiago6) March 13, 2020

Ранее Англия, Франция, Италия и Испания перенесли матчи, запланированные на ближайшее время из-за угрозы коронавируса.