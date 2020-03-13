Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Тиагу Алькантара обратился с требованием отложить матчи бундеслиги из-за коронавируса

14:21
Теги:

Полузащитник «Баварии» Тиагу Алькантара обратился к Немецкому футбольному союзу с требованием отложить матчи бундеслиги из-за пандемии коронавируса.

— Это безумие, — написал у себя в Twitter Алькантара. — Пожалуйста, прекратите валять дурака и примите реальное положение дел. Давайте будем честны, сейчас есть намного более важные вещи, чем любой спорт.

Ранее Англия, Франция, Италия и Испания перенесли матчи, запланированные на ближайшее время из-за угрозы коронавируса.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир