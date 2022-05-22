Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги победы в финале Кубка Германии над «Фрайбургом» (1:1, 4:2 — пен.).

«Нам понадобится несколько дней, чтобы все осмыслить — это была очень эмоциональная игра. Мы играли в меньшинстве 60 минут. Я до сих пор не могу со всем этим смириться. Спасибо ребятам за игру. Я невероятно горжусь командой. Джесси Марш также сыграл свою роль в успехе, выиграв предыдущие раунды. Это та же команда, мы просто внесли некоторые коррективы. Теперь мы найдем какой-нибудь ночной клуб и посетим его всей командой», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

«Лейпциг» завоевал первый крупный трофей в своей истории. Тедеско, который возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 год, стал главным тренером немецкого клуба в декабре 2021-го.