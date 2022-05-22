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Сегодня, 04:16

Тедеско — о победе в Кубке Германии: «Найдем какой-нибудь ночной клуб и посетим его всей командой»

Тедеско гордится игроками «Лейпцига» после победы в Кубке Германии
Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Лейпциг с Кубком Германии.
Фото Reuters

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско подвел итоги победы в финале Кубка Германии над «Фрайбургом» (1:1, 4:2 — пен.).

«Нам понадобится несколько дней, чтобы все осмыслить — это была очень эмоциональная игра. Мы играли в меньшинстве 60 минут. Я до сих пор не могу со всем этим смириться. Спасибо ребятам за игру. Я невероятно горжусь командой. Джесси Марш также сыграл свою роль в успехе, выиграв предыдущие раунды. Это та же команда, мы просто внесли некоторые коррективы. Теперь мы найдем какой-нибудь ночной клуб и посетим его всей командой», — приводит слова Тедеско официальный сайт клуба.

«Лейпциг» завоевал первый крупный трофей в своей истории. Тедеско, который возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 год, стал главным тренером немецкого клуба в декабре 2021-го.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
ФК Лейпциг
ФК Фрайбург
Доменико Тедеско
0
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«Спартак» поздравил Тедеско с победой «Лейпцига» в Кубке Германии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 24 5 5 97-37 77
2
 Боруссия Д 34 22 3 9 85-52 69
3
 Байер 34 19 7 8 80-47 64
4
 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
5
 Унион Б 34 16 9 9 50-44 57
6
 Фрайбург 34 15 10 9 58-46 55
7
 Кельн 34 14 10 10 52-49 52
8
 Майнц 34 13 7 14 50-45 46
9
 Хоффенхайм 34 13 7 14 58-60 46
10
 Боруссия М 34 12 9 13 54-61 45
11
 Айнтрахт Ф 34 10 12 12 45-49 42
12
 Вольфсбург 34 12 6 16 43-54 42
13
 Бохум 34 12 6 16 38-52 42
14
 Аугсбург 34 10 8 16 39-56 38
15
 Штутгарт 34 7 12 15 41-59 33
16
 Герта 34 9 6 19 37-71 33
17
 Арминия 34 5 13 16 27-53 28
18
 Гр. Фюрт 34 3 9 22 28-82 18
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
13.08 21:30
Боруссия М – Бавария
 1 : 1
14.08 16:30
Арминия – Фрайбург
 0 : 0
14.08 16:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 0 : 4
14.08 16:30
Вольфсбург – Бохум
 1 : 0
14.08 16:30
Унион Б – Байер
 1 : 1
14.08 16:30
Штутгарт – Гр. Фюрт
 5 : 1
14.08 19:30
Боруссия Д – Айнтрахт Ф
 5 : 2
15.08 16:30
Майнц – РБ Лейпциг
 1 : 0
15.08 18:30
Кельн – Герта
 3 : 1
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 35
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 22
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 15
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 29 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 28 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 29 1 6
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