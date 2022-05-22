Полузащитник «Лейпцига» Эмиль Форсберг поделился впечатлениями от победы в финале Кубка Германии над «Фрайбургом» (1:1, 4:2 — пен.).

«У меня нет слов. Выиграть таким образом непросто — вернуться вот так. Это показывает наши страсть и менталитет. Прошло семь лет, но я наконец-то что-то выиграл. Будет настоящий праздник. Он будет огромным», — приводит слова Форсберга официальный сайт клуба.

«Лейпциг» завоевал первый крупный трофей в своей истории. Доменико Тедеско, который возглавлял «Спартак» с октября 2019 по май 2021 год, стал главным тренером немецкого клуба в декабре 2021-го.