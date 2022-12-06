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Сегодня, 17:18

Тарханов считает неудачи «Локомотива» в нынешнем сезоне результатом работы Рангника

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал появление бывшего руководителя по спорту «Локомотива» Ральфа Рангника в списке кандидатов на должность генерального менеджера сборной Германии.

«Я не очень хорошо знаком с работой Рангника, но сам факт приглашения в «Манчестер Юнайтед» говорит о многом. Если его приглашают в такой клуб, значит он что-то из себя представляет. Также он добился успехов с «Лейпцигом». Фактически с его помощью команда стала одним из лидеров Бундеслиги. В «Локомотиве» Рангник провалился. Те изменения, которые он инициировал, не всем нравятся. Отчасти из-за этого «железнодорожники» сейчас не очень хорошо играют. Но делать выводы только по работе в «Локомотиве» нельзя. Хотя в «Манчестер Юнайтед» тоже не было успехов. Однако в сборной Германии в нём, судя по всему, видят качества менеджера, которые могут оказаться полезными», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

6 декабря стало известно, что Немецкий футбольный союз уволил Оливера Бирхоффа из-за провальных результатов национальной команды. Он занимал должность генерального менеджера с 2004 года.

Рангник на данный момент возглавляет сборную Австрии. В ноябре 2021 года 64-летний специалист был назначен главным тренером «МЮ» и занимал этот пост до конца сезона-2021/22.

До назначения в «МЮ» Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года.

Сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10488467-tarhanov-svyazal-neudachnuyu-igru-lokomotiva-v-nyneshnem-sezone-s-rabotoj-rangnika.html

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Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Футбол
Сборная Германии по футболу
Александр Тарханов
Ральф Рангник
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Смородская не считает, что Рангник станет хорошим генеральным менеджером в сборной Германии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Г
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 13 1 2
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