Тарханов считает неудачи «Локомотива» в нынешнем сезоне результатом работы Рангника

Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов прокомментировал появление бывшего руководителя по спорту «Локомотива» Ральфа Рангника в списке кандидатов на должность генерального менеджера сборной Германии.

«Я не очень хорошо знаком с работой Рангника, но сам факт приглашения в «Манчестер Юнайтед» говорит о многом. Если его приглашают в такой клуб, значит он что-то из себя представляет. Также он добился успехов с «Лейпцигом». Фактически с его помощью команда стала одним из лидеров Бундеслиги. В «Локомотиве» Рангник провалился. Те изменения, которые он инициировал, не всем нравятся. Отчасти из-за этого «железнодорожники» сейчас не очень хорошо играют. Но делать выводы только по работе в «Локомотиве» нельзя. Хотя в «Манчестер Юнайтед» тоже не было успехов. Однако в сборной Германии в нём, судя по всему, видят качества менеджера, которые могут оказаться полезными», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

6 декабря стало известно, что Немецкий футбольный союз уволил Оливера Бирхоффа из-за провальных результатов национальной команды. Он занимал должность генерального менеджера с 2004 года.

Рангник на данный момент возглавляет сборную Австрии. В ноябре 2021 года 64-летний специалист был назначен главным тренером «МЮ» и занимал этот пост до конца сезона-2021/22.

До назначения в «МЮ» Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года.

Сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.