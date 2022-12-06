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Сегодня, 20:02

Люка Эрнандес продолжит переговоры с «Баварией» по новому контракту

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Баварии» Люка Эрнандес в ближайшее время продолжит переговоры со своим клубом по новому контракту, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Травма футболиста, которую тот получил на чемпионате мира в Катаре, не повлияла на решение немецкой команды продлить трудовое соглашение с французом.

22 ноября защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 с Австралией (4:1) и выбыл минимум на полгода.

Действующее соглашение 26-летнего француза с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету Эрнандеса 7 матчей в чемпионате Германии.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
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30%

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ТМ 2.5

23%

1.71

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⚽ Футбол. ЧМ
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26%

1.77

Обе забьют - да

16%

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Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

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ИТБ1 (0.5)

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Люка Эрнандес
ФК Бавария
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 15 10 4 1 49-13 34
2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
10
 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
11
 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
12
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
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РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
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Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

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Боруссия М

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И К Ж
Марко Фридль

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Вердер

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Доминик Дрекслер

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