Смородская не считает, что Рангник станет хорошим генеральным менеджером в сборной Германии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» новость о возможном назначении Ральфа Рангника на пост генерального менеджера сборной Германии.

«Это не наш вопрос. Это решает сборная Германии. Пусть они решают, стоит ли его допускать или не стоит. Сможет ли он стать хорошим менеджером сборной? Думаю, что нет», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

6 декабря стало известно, что Немецкий футбольный союз уволил Оливера Бирхоффа из-за провальных результатов национальной команды. Он занимал должность генерального менеджера с 2004 года.

Рангник на данный момент возглавляет сборную Австрии. В ноябре 2021 года 64-летний специалист был назначен главным тренером «МЮ» и занимал этот пост до конца сезона-2021/22.

До назначения в «МЮ» Рангник занимал должность директора «Локомотива» по спорту и развитию с июля по ноябрь 2021 года.

Сборная Германии не смогла выйти из группы на ЧМ-2022.