Таксист вернул Нойеру забытый в машине кошелек. Вратарь подарил ему футболку
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер потерял кошелек в такси, сообщает Bild.
По информации источника, в бумажнике находилось около 800 евро, а также все кредитные карточки 36-летнего немца.
Отмечается, что таксист проехал в общей сложности 120 километров в надежде найти вратаря мюнхенского клуба. Когда попытки не увенчались успехом, водитель связался с его помощником и отдал ему кошелек.
При этом Нойер решил отблагодарить таксиста и через две недели выслал ему футболку. Однако водитель остался недоволен, потому что потратил во время поездки около 400 евро.
«Такая награда — издевательство. У меня четверо детей. Я ничего не могу сделать с этой футболкой», — сказал он.
В прошедшем сезоне Нойер принял участие в 39 матчах за мюнхенцев во всех турнирах и пропустил 38 мячей. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|Бавария
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3
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4
|РБ Лейпциг
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5
|Унион Б
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6
|Фрайбург
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7
|Кельн
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8
|Майнц
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9
|Хоффенхайм
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10
|Боруссия М
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11
|Айнтрахт Ф
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12
|Вольфсбург
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13
|Бохум
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14
|Аугсбург
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|0-0
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15
|Штутгарт
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|0-0
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16
|Герта
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|0-0
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17
|Шальке
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18
|Вердер
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
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Кельн – Шальке
|- : -