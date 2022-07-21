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Таксист вернул Нойеру забытый в машине кошелек. Вратарь подарил ему футболку

Таксист вернул вратарю «Баварии» Нойеру забытый в машине кошелек
Карен Саркисян
Корреспондент
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер потерял кошелек в такси, сообщает Bild.

По информации источника, в бумажнике находилось около 800 евро, а также все кредитные карточки 36-летнего немца.

Отмечается, что таксист проехал в общей сложности 120 километров в надежде найти вратаря мюнхенского клуба. Когда попытки не увенчались успехом, водитель связался с его помощником и отдал ему кошелек.

При этом Нойер решил отблагодарить таксиста и через две недели выслал ему футболку. Однако водитель остался недоволен, потому что потратил во время поездки около 400 евро.

«Такая награда — издевательство. У меня четверо детей. Я ничего не могу сделать с этой футболкой», — сказал он.

В прошедшем сезоне Нойер принял участие в 39 матчах за мюнхенцев во всех турнирах и пропустил 38 мячей. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Мануэль Нойер
Футбол
ФК Бавария
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