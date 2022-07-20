Луис Суарес может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии»

Форвард Луис Суарес, который сейчас является свободным агентом, может продолжить карьеру в чемпионате Германии, пишет Sky Sport.

По данным источника, дортмундская «Боруссия» может пригласить игрока в связи с болезнью Себастьяна Аллера, у которого была найдена опухоль яичка.

Руководство команды ищет замену заболевшему футболисту, Суарес — один из претендентов.

Сообщелось, что уругваец может продолжить карьеру в «Марселе». В минувшем сезоне Суарес провел 37 матчей в ла лиге, в которых забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.