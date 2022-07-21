«Кельн» призвал УЕФА отстранить белорусские клубы от участия в еврокубках

«Кельн» призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить белорусские клубы от участия в европейских кубках, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.

«Кельн» обосновал свой призыв политической ситуацией и поддержкой, которую правительство Белоруссии оказывает России.

Напомним, что немецкий клуб в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сезона-2022/23 может встретиться с БАТЭ, «Гомелем» и минским «Динамо».

28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с клубами из России до конца нынешнего сезона.