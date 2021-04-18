Стало известно, почему Флик решил покинуть «Баварию»
Выяснилось, почему главный тренер «Баварии» Ханс Флик решил покинуть команду по окончании сезона, сообщает Sport1.de.
По данным источника, у немца напряженные отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Флик просил его приобрести новых игроков и иметь право выбора в трансферах. Он также был против ухода из клуба Тиаго Алькантары, Давида Алабы и Жерома Боатенга.
Вчера, 17 апреля, Флик официально объявил о желании покинуть «Баварию».
Напомним, что специалист стал временным, а затем и постоянным главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года после того, как Нико Ковач покинул клуб по обоюдному согласию. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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