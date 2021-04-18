Стало известно, почему Флик решил покинуть «Баварию»

Выяснилось, почему главный тренер «Баварии» Ханс Флик решил покинуть команду по окончании сезона, сообщает Sport1.de.

По данным источника, у немца напряженные отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Флик просил его приобрести новых игроков и иметь право выбора в трансферах. Он также был против ухода из клуба Тиаго Алькантары, Давида Алабы и Жерома Боатенга.

Вчера, 17 апреля, Флик официально объявил о желании покинуть «Баварию».

Напомним, что специалист стал временным, а затем и постоянным главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года после того, как Нико Ковач покинул клуб по обоюдному согласию. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.