Нойер высказался о скором уходе Флика из «Баварии»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер отреагировал на заявление главного тренера Ханса Флика о том, что он покидает клуб по окончании сезона. О своем решении специалист сообщил в субботу, 17 апреля.

«Уход Флика — эмоциональная история для нас всех. Команда должна с этим справиться, потому что работа с Фликом была успешной. Важно, что он сначала сказал всем нам, а потом всем остальным. Особенно после такой игры. Это знак доверительных отношений», — приводит слова Нойера Kicker.de.

Напомним, что Флик стал временным, а затем и постоянным главным тренером «Баварии» в ноябре 2019 года после того, как Нико Ковач покинул клуб по обоюдному согласию. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.