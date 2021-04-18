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«Бавария» опубликовала официальное заявление по поводу ухода Флика

15:23
Ханс-Дитер Флик. Фото ФК "Бавария"
Ханс-Дитер Флик. Фото ФК &quot;Бавария&quot;
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«Бавария» выразила недовольство тем, что главный тренер Ханс Флик решил уйти из команды.

Вчера, 17 апреля, немецкий специалист объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона. Сегодня, 18 апреля, стало известно, что Флик не хочет продолжать работать в «Баварии» из-за конфликта с руководством клуба.

«Вчера главный тренер «Баварии» Ханси Флик публично заявил о своем желании расторгнуть контракт. Ханси Флик проинформировал исполнительный совет «Баварии» об этом желании на прошлой неделе. «Бавария» не одобряет односторонние сообщения Ханси Флика, и продолжит переговоры после матча в Майнце, как было согласовано», — говорится в заявлении клуба.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2021/04/stellungnahme-des-vorstands-der-fc-bayern-muenchen-ag

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