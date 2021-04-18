«Бавария» опубликовала официальное заявление по поводу ухода Флика
«Бавария» выразила недовольство тем, что главный тренер Ханс Флик решил уйти из команды.
Вчера, 17 апреля, немецкий специалист объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона. Сегодня, 18 апреля, стало известно, что Флик не хочет продолжать работать в «Баварии» из-за конфликта с руководством клуба.
«Вчера главный тренер «Баварии» Ханси Флик публично заявил о своем желании расторгнуть контракт. Ханси Флик проинформировал исполнительный совет «Баварии» об этом желании на прошлой неделе. «Бавария» не одобряет односторонние сообщения Ханси Флика, и продолжит переговоры после матча в Майнце, как было согласовано», — говорится в заявлении клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/ru/news/2021/04/stellungnahme-des-vorstands-der-fc-bayern-muenchen-ag
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