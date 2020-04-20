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Сколько человек пустят на каждый футбольный матч? Немцы уже определили

20:31
Сколько человек пустят на каждый футбольный матч? Немцы уже определили. Фото Reuters
Сколько человек пустят на каждый футбольный матч? Немцы уже определили. Фото Reuters

На каждый из матчей чемпионата Германии, которые, как предполагается, возобновятся 9 мая и пройдут без зрителей, будут пускать до 126 человек. От каждой команды помимо футболистов можно заявить еще восемь официальных лиц — тренеров и врачей. Вместо 12 мальчишек, которые обычно подают мячи, разрешат присутствовать только четырем.

Sportcast (продюсер Германской футбольной лиги) и Sky (обладатель телевизионных прав) смогут направить делегации в количестве до 36 человек (режиссеры, техники, звукооператоры и т.д.).

На стадион не пустят никаких важных гостей и других сотрудников клубов, которые не задействованы на матче.

На самом стадионе будет только 30 сотрудников безопасности вместо трех сотен, которые обычно присутствуют на играх. Еще 50 человек расположатся у стадиона, чтобы не допустить скоплений болельщиков. (Александр Бобров)

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