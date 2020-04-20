Сколько человек пустят на каждый футбольный матч? Немцы уже определили

На каждый из матчей чемпионата Германии, которые, как предполагается, возобновятся 9 мая и пройдут без зрителей, будут пускать до 126 человек. От каждой команды помимо футболистов можно заявить еще восемь официальных лиц — тренеров и врачей. Вместо 12 мальчишек, которые обычно подают мячи, разрешат присутствовать только четырем.

Sportcast (продюсер Германской футбольной лиги) и Sky (обладатель телевизионных прав) смогут направить делегации в количестве до 36 человек (режиссеры, техники, звукооператоры и т.д.).

На стадион не пустят никаких важных гостей и других сотрудников клубов, которые не задействованы на матче.

На самом стадионе будет только 30 сотрудников безопасности вместо трех сотен, которые обычно присутствуют на играх. Еще 50 человек расположатся у стадиона, чтобы не допустить скоплений болельщиков. (Александр Бобров)