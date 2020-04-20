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Немцы хотят начать играть в футбол 9 мая

20:22
Немцы хотят начать играть в футбол 9 мая. Фото AFP
Немцы хотят начать играть в футбол 9 мая. Фото AFP

Сегодня после стрима с участием двух известных политиков германское издание Bild начало отсчет времени до возобновления матчей бундеслиги. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет заявили, что игры чемпионата можно начать уже 9 мая и к 30 июня довести сезон до полного завершения.

— В целом можно говорить о том, что «матчи-призраки» (игры без зрителей) возможны, — цитирует Bild министра здравоохранения Германии Йенса Шпана. — Важно, что риск инфекции стал минимальным. С 9 мая футбол может вернуться к миллионам его поклонников, хотя на пустых стадионах. (Александр Бобров)

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