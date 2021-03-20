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Гладбахаская «Боруссия» разгромила «Шальке»

22:23
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«Шальке» принимал «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 26-го тура чемпионата Германии. Гости одержали крупную победу со счетом 3:0.

«Боруссия» набрала в 26 матчах 36 очков и с этим показателем занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке», в активе которого 10 очков после 26 матчей, находится на 18-й позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

26-й тур

«Шальке-04» — «Боруссия М» — 0:3 (0:1)

Голы: Штиндль, 15 (0:1). Лайнер, 63 (0:2). Реннов, 72 — в свои ворота (0:3).

«Шальке-04»: Реннов, Мустафи, Колашинац, Виллиам (Очипка, 20), Беккер, Тиав, Маскарель, Раман (Харит, 64), Сердар, Чалханоглу, Хоппе (Хюнтелар, 76).

«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер (Бейер, 89), Штиндль (Вольф, 83), Крамер, Хофманн (Эмболо, 83), Нойхаус (Закария, 89), Плеа, Тюрам (Лазаро, 77).

Предупреждения: Бенсебаини, 7. Маскарель, 22. Штиндль, 54.

Судья: Штилер (Германия).

20 марта. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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