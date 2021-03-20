Гладбахаская «Боруссия» разгромила «Шальке»
«Шальке» принимал «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 26-го тура чемпионата Германии. Гости одержали крупную победу со счетом 3:0.
«Боруссия» набрала в 26 матчах 36 очков и с этим показателем занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шальке», в активе которого 10 очков после 26 матчей, находится на 18-й позиции.
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
26-й тур
«Шальке-04» — «Боруссия М» — 0:3 (0:1)
Голы: Штиндль, 15 (0:1). Лайнер, 63 (0:2). Реннов, 72 — в свои ворота (0:3).
«Шальке-04»: Реннов, Мустафи, Колашинац, Виллиам (Очипка, 20), Беккер, Тиав, Маскарель, Раман (Харит, 64), Сердар, Чалханоглу, Хоппе (Хюнтелар, 76).
«Боруссия М»: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини, Лайнер (Бейер, 89), Штиндль (Вольф, 83), Крамер, Хофманн (Эмболо, 83), Нойхаус (Закария, 89), Плеа, Тюрам (Лазаро, 77).
Предупреждения: Бенсебаини, 7. Маскарель, 22. Штиндль, 54.
Судья: Штилер (Германия).
20 марта. Гельзенкирхен. Стадион «Фельтинс-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2020-2021/
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