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«Бавария» — «Штутгарт»: видеообзор матча

20:55

«Бавария» разгромила «Штутгарт» в матче 26-го тура чемпионата Германии — 4:0. Хет-трик оформил польский форвард Роберт Левандовски. На счету 32-летнего поляка 35 голов в 25 играх бундеслиги.

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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